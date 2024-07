தமிழக அரசில் விளையாட்டு பயிற்சியாளர் வேலைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tnuhdb.tn.gov.in/recruitment என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து பதிவு அல்லது விரைவு தபாலில் அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

Superintending Engineer, North Circle-II, Tamil Nadu Urban Habitat Development Board, New No. 56 Old No. 140, Santhome High Road, Chennai – 600 004

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 10.7.2024

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்