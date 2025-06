திருச்சி என்ஐடி-இல் வேலை: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படு வர். நேர்முகத்தேர்வு பற்றிய விபரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும். நேர்முகத் தேர்வுக்கு வரும்போது அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் கொண்டு வரவேண்டும்.பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர்களுக்கு அது பற்றிய விபரம் பின்னர் தெரிவிக்கப்படும். குறைந்தபட்சம் 6 மாதம் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பணிபுரிய வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nitt.edu இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட் டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து பதிவுத் தபால் மூலமாக 16.6.2025 தேதிக்கு முன் அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

Dr. Kumaran, (Department of Metallurgical and Materials Engineering), National Institute of Technology, Trichy - 15.

மேலும் கூடுதல் விபரங்களுக்கு மேற்கண்ட இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.