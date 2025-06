மாவட்ட சுகாதார மையங்களில் பல்வேறு வேலை: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

Recruitment from the Urban Health and Wellness Centre and Siddha at the Government Medical College Hospital, The Nilgiris District.

நீலகிரி மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் இயங்கும் நகர்புற நலவாழ்வு மையம் மற்றும் சித்தா ஆகிய இடங்களில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தற்கால பணிக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 27 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 21

பணி மற்றும் தகுதிகள் விவரம்:

பணி: Medical Officer - 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.60,000

பணி: Medical Officer (Unani) - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.34,000

பணி: Dentist - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.34,000

பணி: Mid Level Health Provider - 4

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000

பணி: Siddha Therapist Assistant - 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,000

பணி: MTM(Health Inspector) - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.14,000

பணி: Audiologist Speech Therapist - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,000

பணி: Audiologist - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,000

பணி: Programme cum Administration - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000

பணி: Dental Technician - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.12,600

பணி: Optometrist - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.14,000

பணி: Special Educator For Behavioural Therapy - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,000

பணி: Occupational Therapist - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

பணி: Data Manager - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,000

பணி: Audiomatrician - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,250