எஸ்பிஐ வங்கியில் வேலை: 17-க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

பாரத ஸ்டேட் வங்கியில்(எஸ்பிஐ) ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு சிறப்பு அதிகாரி பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 17 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணி மற்றும் காலியிடங்கள் குறித்த விவரங்கள்:
மொத்த காலியிடங்கள்: 103
பணி: Head (Product, Investment & Research)
காலியிடங்கள்: 1
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.1.35 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 1.5.2025 தேதியின்படி 35 முதல் 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Zonal Head (Retail)
காலியிடங்கள்: 4
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.97 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 35 முதல் 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Regional Head
காலியிடங்கள்: 7
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.66.40 லட்சம்
பணி: Relationship Manager-Team Lead
காலியிடங்கள்: 19
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.51.80 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 28 முதல் 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Investment Specialist (IS)
காலியிடங்கள்: 22
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.44.50 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 28 முதல் 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Investment Officer (IO)
காலியிடங்கள்: 46
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.27.10 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 28 முதல் 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Project Development Manager (Business)
காலியிடங்கள்: 2
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.30.10 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 30 முதல் 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Central Research Team (Support)
காலியிடங்கள்: 2
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.20.60 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 1.5.2025 தேதியின்படி 25 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: 1.5.2025 தேதியின்படி இளங்கலை, முதுகலை பட்டதாரிகள் சம்மந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், படிப்பு மற்றும் பணி அனுபவம் குறித்த முழுமையான விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு நேர்முகத் தேர்வு, தொலைபேசி மற்றும் காணொளி நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை. இதர அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.750 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளோர் வங்கியின் https://sbi.bank.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 17.11.2025
மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
