இந்திய ரயில்வேயில் நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், எழுத்தர் போன்ற தொழில்நுட்பம் சாராத 8,858 பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு...
வாய்ப்பை நழுவவிடாதீர்கள்... இந்திய ரயில்வேயில் 8,858 காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!
இந்திய ரயில்வேயில் நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், எழுத்தர் போன்ற தொழில்நுட்பம் சாராத 8,858 பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பிளஸ் 2 தேர்ச்சி மற்றும் பட்டதாரிகளிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

இளங்கலை் பட்டம் அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பம் சாராத காலியிடங்கள் விவரம்:

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: RB NTPC 2025 CEN 06/2025

மொத்த காலியிடங்கள்: 5,810

பணி: Chief Commercial Cum Ticket Supervisor

காலியிடங்கள்: 161

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400 + இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

பணி: Station Master

காலியிடங்கள்: 615

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400 + இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

பணி: Goods Train Manager

காலியிடங்கள்: 3416

சம்பளம்: மாதம் ரூ.29,200 + இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

பணி: Junior Accounts Assistant Cum Typist

காலியிடங்கள்: 921

சம்பளம்: மாதம் ரூ.29,200 + இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

பணி: Senior Clerk Cum Typist

காலியிடங்கள்: 638

சம்பளம்: மாதம் ரூ.29,200 + இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

பணி: Traffic Assistant

காலியிடங்கள்: 59

சம்பளம்: மாதம் ரூ.22,500 + இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

வயது வரம்பு: 1.1.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 33 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். இடஓதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் வயதுவரம்பில் தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் கணக்காளர் மற்றும் கிளார்க், தட்டச்சர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்போர் கணினியில் ஆங்கிலம், ஹிந்தியில் தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: இரண்டு கட்ட கணினி வழித் தேர்வு, தட்டச்சு திறன் தேர்வு, சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு, மருத்துவ தகுதித் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: மாற்றுத்திறனாளி, எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள் பிரிவினர் ரூ.250, இதர அனைத்து பிரிவினர் ரூ.500 செலுத்த வேண்டும. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.rrbapply.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 20.11.2025

மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பிளஸ் 2 தேர்ச்சி அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பம் சாராத காலியிடங்கள் விவரம்:

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: CEN 07/2025

மொத்த காலியிடங்கள்: 3,058

பணி: Commercial Cum Ticket Clerk

காலியிடங்கள்: 2,424

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700 + இதர சலுகைகள்

பணி: Accounts Clerk - Typist

காலியிடங்கள்: 394

பணி: Junior Clerk - Typist

காலியிடங்கள்: 163

பணி: Trains Clerk

காலியிடங்கள்: 77

சம்பளம்: மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு மாதம் ரூ.19,900 + இதர சலுகைகள்.

தகுதி: குறைந்தபட்சம் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கணக்காளர் மற்றும் இளநிலை கிளார் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்போர் பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் கணினியில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தியில் தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 27.11.2025 தேதியின்படி 18 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். இடஓதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் வயதுவரம்பில் தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: இரண்டு கட்ட கணினி வழித் தேர்வு, தட்டச்சு திறன் தேர்வு, சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு, மருத்துவ தகுதித் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: மாற்றுத்திறனாளி, எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள் பிரிவினர் ரூ.250, இதர அனைத்து பிரிவினர் ரூ.500 செலுத்த வேண்டும. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.rrbapply.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 27.11.2025

மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

