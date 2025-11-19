டைடல் பார்க்கில் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் பணி: விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்!

தமிழக அரசின் டைடல் பார்க் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் போன்ற பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாகும். இதற்கு தகுதியானவர்கள் விரைந்து ஆன்லைனில் மூலம் விண்ணப்பித்து பயனடையவும்.
பணி: Technical Assistant, Multi Specialist Technician
காலியிடங்கள் : 2
சம்பளம் : மாதம் ரூ. 30,000
தகுதி: பொறியியல் துறையில் மெக்கானிக்கல், இஇஇ, இசி பிரிவில் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் மற்றும் ஆங்கிலம், தமிழில் நல்ல திறன்பட பேசும் திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Executive Assistant
காலியிடம் : 1
சம்பளம் : மாதம் ரூ.30,000
தகுதி : ஏதாவதொரு துறையில் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டு பணி அனுபவமும் (Microsoft Word, Excel, Power Point) மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சில் இளநிலை தேர்ச்சியும் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் நல்ல பேசும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Assistant Manager (Finance & Accounts)
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 50,000
தகுதி: வணிகவியல் துறையில் இளநிலை பட்டம், சிஏ அல்லது ஐசிடபுள்யுஏ முடித்து 2 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றவர்கள் அல்லது வணிகவியல் துறையில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 10 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் நல்ல பேசும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பபடுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tidelpark.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 19.11.2025
மேலும் விபரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
