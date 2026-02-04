வேலைவாய்ப்பு

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் 120 மூத்த நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

மத்திய தகவல் தொடர்புத் துறை அமைச்சகத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 120 மூத்த நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியிடங்கள் தொடர்பாக...
மத்திய தகவல் தொடர்புத் துறை அமைச்சகத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 120 மூத்த நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 7 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விளம்பர எண். BSNLCO-11/12(11)/1/2025-RECTT-CO-Part (1)

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Senior Executive Trainee (DR) Telecom

காலியிடங்கள்: 95

தகுதி: பொறியியல் துறையில் மின்னணுவியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு, மின்னணுவியல், கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், மின்சாரவியல் போன்ற பிரிவுகளில் ஏதாவதொன்றில் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளங்கலைப் பட்டம், தொழில்நுட்ப இளங்கலைப் பட்டம் அல்லது அதற்கு இணையான துறையில் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.24,900 - 50,500

பணி: Senior Executive Trainee (DR) Finance

காலியிடங்கள்: 25

தகுதி: பட்டயக் கணக்காளர் (சிஏ), செலவு மற்றும் மேலாண்மைக் கணக்கியல் (சிஎம்ஏ) முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 7.3.2026 தேதியின்படி 21 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.24,900 - 50,500

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் ரூ.1,250, இதர அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.2,500 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://bsnl.co.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 29.3.2026

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 7.3.2026

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

BSNL Sanchar Nigam Ltd.(BSNL), proposes to recruit Senior Executive Trainee Posts(Direct Recruitment) in Telecom & Finance streams from open market(External Candidates).

உச்ச நீதிமன்றத்தில் சட்ட எழுத்தர் - ஆராய்ச்சி உதவியாளர் பணி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

