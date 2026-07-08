மாவட்ட சுகாதார மையத்தில் கவுன்சிலர் பணி

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் செயல்படும் பழனி சுகாதார பகுதிக்குட்பட்ட மலைவாழ் பகுதியில் உள்ள கீழ்வரும் பணியிடங்கள் முற்றிலும் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 9 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேர்கப்படுகின்றன.
பணி: Genetic Counseller
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 21,000
தகுதி: Sociology, Psychology, Social Work ஆகிய பிரிவில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது பி.எஸ்சி செவிலியர், ஜிஎன்எம் முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.dindugal.nic.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதைப் பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து 9.7.2026 தேதிக்குள் கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:
மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், திண்டுக்கல் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், மீனாட்சி நாயக்கன்பட்டி, திண்டுக்கல் - 624002.
Summary
Application for the Contract Posts under National Health Mission District Health Society, Dindigul District
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