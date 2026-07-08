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வேலைவாய்ப்பு

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்..?

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இளநிலை ஆராய்ச்சியாளர் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...

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இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - ISRO

Updated On :8 ஜூலை 2026, 11:04 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள இளநிலை ஆராய்ச்சியாளர் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: URSC: 02:2026

பணி: இளநிலை ஆராய்ச்சியாளர்(Junior Research Fellow)

காலியிடங்கள்: 17

வயதுவரம்பு: 11.7.2026 தேதியின்படி 28-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தகுதி: Microelectronics, Computer Science, Information Technology, Power Electronics, Digital Electronics, Signal Processing, VLSI, Embedded Systems, Applied Optics,Engineering Physics,Material Science, Material En-gineering, Opto Electronics,Electronics & Communication, Mechatronics,Digital Electronics, Avionics,Instrumentation, Aerospace, Thermal Science & Energy Systems, Thermal Engineering, Aerospace பிரிவில் எம்இ, எம்.டெக் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.isro.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 11.7.2026

Summary

Online applications are invited for engaging as Offering of Junior Research Fellow

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