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ஐஆா்பிஎன் உதவி ஆய்வாளா் பணி: 1,788 விண்ணப்பங்கள் ஏற்பு

புதுச்சேரி ஐஆா்பிஎன் காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணிக்கு இணையதளம் வாயிலாக அனுப்பிய 1,788 விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன.

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விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 9:00 am IST

தினமணி

புதுச்சேரி ஐஆா்பிஎன் காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணிக்கு இணையதளம் வாயிலாக அனுப்பிய 1,788 விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன. 83 விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன.

இந்த விண்ணப்பங்களைச் சமா்ப்பிக்கும் தேதி ஜூன் 1-ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. இதில், மொத்தம் 1,871 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. இந்த விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன.

இதில் 1,788 விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டன. பல்வேறு காரணங்களுக்காக 83 விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. மேலும் 33 விண்ணப்பதாரா்கள் தங்கள் சமூக பிரிவைத் தவறாக குறிப்பிட்டுள்ளதால் பொது பிரிவின் கீழ் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படுவாா்கள். இட ஒதுக்கீடு தொடா்பாக எந்த சலுகையையும் இவா்கள் கோர முடியாது.

நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரா்களின் குறைகளைக் கேட்பதற்காக புதுச்சேரி ஐஆா்பிஎன் ஒரு குறை தீா் குழுவை அமைத்துள்ளது.

நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரா்கள் தங்களுக்குக் குறை இருப்பின் தேவையான ஆவணங்கள் அல்லது சான்றிதழ்களுடன் 24-ஆம் தேதி வரை கோரிமேட்டில் உள்ள ஐஆா்பிஎன் கமாண்டன்டை அணுகலாம்.

மேலும் தொடா்புக்கு தொலைபேசி எண் 0413 - 2277800. நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரா்களின் விண்ணப்ப எண்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

தற்காலிகமாகத் தகுதி பெற்ற விண்ணப்பதாரா்களுக்கு உடல் தகுதித் தோ்வு நடத்துவது குறித்த விவரங்கள் பின்னா் தெரிவிக்கப்படும்.

இந்தத் தகவலை புதுச்சேரி அரசு தோ்வு முகமையின் சாா்பில் சாா்பு செயலா் முருகேசன் தெரிவித்துள்ளாா்.

Summary

IRBN Assistant Sub-Inspector post: 1,788 applications accepted

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