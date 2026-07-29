பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி: ஐடிஐ, பட்டயம், பட்டம் முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு! டிப்ளமோ

நாட்டின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனம் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேோஷன் நிறுவனம். பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்நிறுவனத்தின் பல்வேறு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் நிரப்பப்பட உள்ள தொழில்பழகுநர் (அப்ரண்டிஸ்) பயிற்சிக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து வரும் 31 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றனன் .
மொத்த காலியிடங்கள்: 1450
பயிற்சியின் பெயர்: Trade Apprentice
காலியிடங்கள் ஏற்பட்டுள்ள டிரேடுகளின் விபரம் வருமாறு:
1.Fitter
2.Electrician
3.Machinist
4.Instrument Mechanic
5.Electronic Mechanic
தகுதி: பத்தாம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் Fitter,Mechanical,Electrician, Machinist, Instrument & Electronic Mechanic போன்ற ஏதாவதொரு டிரேடில் 2 ஆண்டு ஐடிஐ படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். ஐடிஐ படிப்பானது என்சிவிடி அங்கீகாரம் பெற்றதாக இருக்க வேண்டும்.
பயிற்சியின் பெயர்: Trade Apprentice (Chemical Plant Operator)
தகுதி: Maths, Physics, Chemistry,Industrial Chemistry போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் பி.எஸ்சி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பயிற்சியின் பெயர்: Trade Apprentice (Data Entry Opera-tor)
1. Data Entry Operator (Fresher)
தகுதி: பிளஸ் 2 முடித்திருக்க வேண்டும்.
2. Data Entry Operator (Skilled)
தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் சம்மந்தப்பட பணிப் பிரிவில் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பயிற்சியின் பெயர்: Technical Apprentice
காலியிடங்கள் ஏற்பட்டுள்ள டிரேடுகளின் விபரம் வருமாறு:
1.Mechanical
2.Electrical
3.Instrumentation
4.Civil
5.Electronics
6.Electrical & Electronics
தகுதி: காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சம்மந்தப்பட்ட பொறியியல் பாடப்பிரிவில் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
பயிற்சியின் பெயர்: Graduate Apprentice (Secretarial Assistant)
தகுதி: பிஏ, பி.காம், பி.எஸ்சி, பிபிஏ போன்ற ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பயிற்சியின் பெயர்: Graduate Apprentice (Accountant)
தகுதி: பி.காம் முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 30.6.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 24-க்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு அரசு விதிமுறைப் படி வயதுவரம்பில் சலுகை வழங்கப்படும்.
உதவித்தொகை: இந்தியன் ஆயில் கார்பொரேஷன் விதிமுறைப்படி உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித்தகுதியில் பெற்றிருக்கும் மதிப்பெண்கள், சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். இது தொடர்பான விபரங்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியானவர்கள் Trade Apprentice பயிற்சிக்கு www.apprenticeshipindia.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவும், Technician Apprentice மற்றும் Graduate Apprentice பயிற்சிகளுக்கு www.nats.education.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்த பின்பு www.iocl.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.7.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
IOCL Recruitment 2026 for Apprentice Posts
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