தேசிய வானொலி வானியற்பியல் மையத்தில் வேலை வேண்டுமா? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

Dinamani
முதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபொன்னேரி அருகே திருப்பாலீஸ்வரர் கோயில் தேர் கவிழ்ந்து விபத்து எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை! 15 நிமிடங்கள் நடைபெற்றது!நெல்லை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதிகளில் கிருஷ்ணசாமி மகன் ஷியாம் போட்டி!அஸ்ஸாமில் மகளிருக்கு நிபந்தனையின்றி மாதாந்திர உதவித்தொகை: காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை!செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா போட்டியிடும் தொகுதிகள்!பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் விஜய் போட்டி புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு! தேர்தல் ஆணையக் கடிதத்தில் பாஜக முத்திரை பதித்த விவகாரம்! அலுவலர்கள் நீக்கம் மேற்கு வங்கம்: 294 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டி!
/
வேலைவாய்ப்பு

தேசிய வானொலி வானியற்பியல் மையத்தில் வேலை வேண்டுமா? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

புணே தேசிய வானொலி வானியற்பியல் மையத்தில் காலியாகவுள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

News image

தேசிய வானொலி வானியற்பியல் மையத்தில் வேலை

டிஐஎப்ஆர்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 1:08 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அரசின் அணுசக்தித் துறையின்கீழ் செயல்படும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனமான புணே தேசிய வானொலி வானியற்பியல் மையத்தில் காலியாகவுள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: 2026/06

பணி: Project Scientific Officer

காலியிடம்: 1

வயது வரம்பு: 31-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,03,400

தகுதி: இயற்பியல், வானியற்பியல், கணிதம் பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் ஓர் ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Project Engineer

1.SRC Hardware

காலியிடம்: 1

வயது வரம்பு: 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், மின்னணுவியல், மின்னணுவியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பாடப்பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் பிஇ, பி.டெக் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

2. OMG Software

காலியிடங்கள்: 2

வயது வரம்பு: 31-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் மின்னணுவியல், கணினி அறிவியல் பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் பிஇ, பி.டெக். தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

3. SDP Software

காலியிடம்: 1

வயது வரம்பு: 28-க்குள் இருக்கவேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் மின்னணுவியல், கணினி அறிவியல் பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் பிஇ, பி.டெக். தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

4. SRC Software

காலியிடங்கள்: 4

வயது வரம்பு: 31-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் மின்னணுவியல், கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், மின்னணுவியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் பிஇ, பி.டெக். தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கான மாதம் ரூ.1,03,400.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.ncra.tifr.res.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.3.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

