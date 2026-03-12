Dinamani
வேலைவாய்ப்பு

விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க... பால்மர் லேவையர் நிறுவனத்தில் இளநிலை அலுவலர் பணி!

பால்மர் லேவையர் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள இளநிலை அலுவலர், அலுவலர், உதவி மேலாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்கள் குறித்து...

News image
பால்மர் லேவையர் நிறுவனத்தில் இளநிலை அலுவலர் பணி- கோப்புப்படம்
Updated On :12 மார்ச் 2026, 9:56 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் பொதுத்துறை நிறுவனமான பால்மர் லேவையர் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள இளநிலை அலுவலர், அலுவலர், உதவி மேலாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு எண். BL/Rect./T & V/FTC/25-26-12/01

பணி: Junior Officer/Officer(Visa)

காலியிடம்: 1

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Officer(Travel)

காலியிடங்கள்: 3

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில்

பாடப்பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Manager (Travel)

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: எம்டிஎம் அல்லது எம்பிஏ முடித்து சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் 2 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 32-க்குள் இருக்கவேண்டும்.

பணி: Assistant Manager (Sales)

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: எம்டிஎம் அல்லது எம்பிஏ முடித்து சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் 2 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 32-க்குள் இருக்கவேண்டும்.

பணி: Junior Officer (Travel)

காலியிடம்: 1

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு சலுகைச உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸேட் பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.balmerlawrie.com/careers/curret openings என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 13.3.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

