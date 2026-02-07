வேலைவாய்ப்பு

ரூ.2 லட்சம் சம்பளத்தில் துறைமுக ஆணையத்தில் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

கோவா மோர்முகாவ் துறைமுக ஆணையத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பொறியாளர், டிரெய்னி பைலட் போன்ற பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு தொடர்பாக...
கோவா மோர்முகாவ் துறைமுகம்
கோவா மோர்முகாவ் துறைமுகம்
Updated on
1 min read

கோவா மோர்முகாவ் துறைமுக ஆணையத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பொறியாளர், டிரெய்னி பைலட் போன்ற பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 17 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Executive Engineer(Civil)

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 - 1,60,000

வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில் பிரிவில் இளைநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Trainee Pilot

காலியிடங்கள்: 5

சம்பளம்: மாதம் ரூ.70,000 - 2,00,000

வயதுவரம்பு: 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Foreign Going Ship பணிக்குரிய பைலட் பயிற்சி பெற்று சான்றிதழ் வைத்திருப்பதுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: DY. CHIEF ENGINEER

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.80,000 - 2,20,000

வயதுவரம்பு: 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில் பிரிவில் இளைநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: SR. DY. SECRETARY

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.80,000 - 2,20,000

வயதுவரம்பு: 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளைநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் தொழில்துறை, வணிகம், அரசு நிறுவனங்களில் பொது நிர்வாகம், பணியாளர், தொழில்துறை உறவுகள் போன்ற துறைகளில் நிர்வாகப் பிரிவில் 12 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

மேலாண்மை, தொழில்துறை உறவுகள், சமூகப் பணி, தொழிலாளர் நலன் அல்லது தொடர்புடைய பிரிவுகளில் முதுநிலைப் பட்டம் அல்லது டிப்ளமோ அல்லது சட்டப் பிரிவில் பட்டம் பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mptgoa.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதனை தெளிவாக பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களிலும் சுய சான்றொப்பம் செய்து, அதனுடன் சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை ஒட்டு கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

தபால் கவரின் மீது விண்ணப்பிக்கும் பணியின் பெயரைக் குறிப்பிடவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

Office of the secretary, General Administration Department, Mormugao port Authority,'SAARASI'3rd Floor, Administrative Office Building, Headland Bada, Goa - 403804

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 17.2.2026

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Applications are invited from eligible candidates for recruitment on regular basis to the below mentioned posts in the Mormugao Port Authority, Headland, Sada, Goa.

கோவா மோர்முகாவ் துறைமுகம்
பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் 120 மூத்த நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Job Notification
வேலைவாய்ப்பு
employment
மத்திய அரசுப் பணிகள்

Related Stories

No stories found.