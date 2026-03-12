விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? தேசிய சர்க்கரை ஆலையில் டெக்னீசியன் பணி!

தேசிய சர்க்கரை ஆலையில் டெக்னீசியன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாகும். விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள் விரைந்து விண்ணப்பிக்கவும்.
இது பற்றிய விபரம் வருமாறு:
விளம்பர எண்: 1/2026
பணி: Research Assistant
காலியிடம்: 1 (EWS)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.29,200-92,300
தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Draughtsman
காலியிடம்: 1 (UR)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500-81,100
வயது வரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் பொறியியல் துறையில் மெக்கானிக்கல் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
பணி: Fine Mechanic
காலியிடம்: 1 (UR)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900 - 63,200
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் மெக்கானிக் டிரேடில் இரண்டு ஆண்டு ஐடிஐ முடித்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Welder
காலியிடம்: 1 (UR)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900-63,200
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் வெல்டிங் பிரிவில் ஐடிஐ முடித்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: திறன் தேர்வு, எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.50. கட்டணத்தை Director, National Sugar Institute, Kanpur என்ற முகவரிக்கு போஸ்டல் ஆர்டராக எடுக்கவும்
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://nsi.gov.in இணையதளத்தில் கொடுக் கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதனை தெளிவாக பூர்த்தி செய்து, தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:
National Sugar Institute, Department of Food & Public Distribution, Government of India, Kanpur.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 12.03.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
summary
Application are invited for Selection by Direct Recruitment at National Sugar Institute,kanpur.
