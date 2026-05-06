ரயில்வேயில் ஆசிரியர், இளநிலை பொறியாளர் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி..?

Updated On :6 மே 2026, 1:30 am IST

இந்திய ரயில்வேயின் கீழ் செயல்படும் சித்ரஞ்சன் ரயில்வேயின் நிர்வாகப் பள்ளியில் நிரப்பப்பட உள்ள முதுநிலை ஆசிரியர், இளநிலை பொறியாளர் பணிக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து மே 8 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். No.GDCE 01/2026

பணி: Post Graduate Teacher (PGT)

சம்பளம்: ஏழாவது ஊதியக்குழு விதிமுறைப்படி வழங்கப்படும்.

தகுதி: Hindi, Political Science, Chemistry, Maths, Economics, Physics, History, Computer Science,Biology,Accountancy, Business studies போன்ற ஏதாவதொரு பாடத் தில் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்று பி.எட் முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Engineer (P-Way, Works)

சம்பளம்: ஏழாவது ஊதியக் குழு விதிமுறைப்படி வழங்கப்படும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில் பிரிவில் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Depot Material Superintendent

சம்பளம்: ஏழாவது ஊதியக்குழு விதிமுறைப்படி வழங்கப்படும்.

தகுதி: : பொறியியல் துறையில் சிவில், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 42- க்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். தேர்வு நடைபெறும் நாள், இடம் குறித்து பற்றிய விபரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும். நேர்முகத் தேர்விற்கு வரும் போது அசல் சான்றிதழ்களை கொண்டு வரவேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.clw.indianrailways.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 8.5.2026

குறிப்பு

* முதுகலை, இளநிலை ஆசிரியர் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் சிடெட்(CTET)தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

* விண்ணப்பதாரரின் உச்ச வயதுவரம்பில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அரசு விதிமுறைப்படி வயது வரம்பு சலுகை வழங்கதப்படும்.

Summary

Chitaranjan Locomtive Works(CLW) invites application from regular and eligible employees for filling up the following posts.

