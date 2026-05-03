பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் கணக்காளர், உதவியாளர் வேலை: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

மத்திய அரசின் 'மினி ரத்னா' மற்றும் 'பட்டியல்-ஏ' அந்தஸ்து பெற்ற ஒரு முதன்மை நிறுவனமான மெகான் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள நிரந்தர பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 11.73.4.3/2026/Reg/02
பணி: Accountant
காலியிடங்கள்: 14
தகுதி: சிஏ, சிஎம்ஏ முடித்திருக்க வேண்டும்.
பணி: Assistant (HR)
காலியிடங்கள்: 2
தகுதி: பிபிஏ முடித்திருப்பதுடன் கணினி அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Assistant (Administration)
காலியிடங்கள்: 2
தகுதி: பிபிஏ முடித்திருப்பதுடன் கணினி அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Assistant (Secretariat Service)
காலியிடங்கள்: 6
தகுதி: பிபிஏ முடித்திருப்பதுடன் கணினி அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 27,710 - ரூ.53,590
வயது வரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும். வயதுவரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகளும், பொது, ஒபிசி பிரிவினர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளும் வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கணினி வழித் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்
விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் ரூ. 625, இதர அனைத்து பிரிவினர் ரூ.875 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.meconlimited.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 6.5.2026
