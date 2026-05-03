வேலைவாய்ப்பு

வங்கியில் வேலை வேண்டுமா? - அழைக்கிறது கரூர் வைஸ்யா வங்கி!

கரூர் வைஸ்யா வங்கியில் காலியாக உள்ள 1,284 சிறப்பு அலுவலர்கள் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

கரூர் வைஸ்யா வங்கியில் 1,284 சிறப்பு அலுவலர்கள் பணி - KVB

Updated On :3 மே 2026, 11:46 am

தனியார் துறையைச் சார்ந்த பிரபல வங்கியான கரூர் வைஸ்யா வங்கியில் காலியாக உள்ள 1,284 சிறப்பு அலுவலர்கள் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Specialist Officer

மொத்த காலியிடங்கள்: 1,284

தகுதி : ஏதாவதொரு இளநிலைப் பட்டப்படிப்பை முடித்து வங்கி, விற்பனை, சந்தையியல், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க் போன்ற வங்கிகள் சார்ந்த துறையில் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். நிதியியல், சந்தையியல் பிரிவில் எம்பிஏ, சிஏ, ஐசிடபுள்யுஏ முடித்திருந்தால் விரும்பத்தக்கது.

சம்பளம்: பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு வங்கி விதிமுறைப்படி வழங்கப்படும்.

வயது வரம்பு : 21 முதல் 32-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத்தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு, பணி அனுபவம் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். தேர்வு தொடர்பான அனைத்து விபரங்களும் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.kvb.bank.in இணையதளம் மூலமாக ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை.

மேலும் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

karur Vysya Bank has Announced a total of 1284 vacancies for various Positions

