வேலைவாய்ப்பு

ஜிப்மரில் புராஜெக்ட் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணி!

புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவ அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள புராஜெக்ட் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணி குறித்து...

ஜிப்மரில் புராஜெக்ட் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணி - கோப்புப்படம்

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 7:31 am

மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறையின் கீழ் புதுச்சேரியில் செயல்பட்டு வரும் ஜிப்மர் மருத்துவக்கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள புராஜெக்ட் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணிக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றவர்களிடம் இருந்து வரும் மே 5 ஆம் தேக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: JIP/ENT/Extramural/ICMR/Ph.D./2026

பணி: Project Technical Assistant

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.33,000

தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் Life Science, Bio-Technology, Nano Technology,Bio-chemistry போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்று, பணி அனுபவம் உள்ளவர்கள், பணி அனுபவம் இல்லாதவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.jipmer.edu.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் பயோ-டேட்டா மற்றும் தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து மின்னஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 5.5.2026

மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தில் உதவிப் பேராசிரியர், உதவியாளர் பணி!

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
