ஜிப்மரில் புராஜெக்ட் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணி!

மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறையின் கீழ் புதுச்சேரியில் செயல்பட்டு வரும் ஜிப்மர் மருத்துவக்கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள புராஜெக்ட் டெக்னிக்கல் உதவியாளர் பணிக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றவர்களிடம் இருந்து வரும் மே 5 ஆம் தேக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: JIP/ENT/Extramural/ICMR/Ph.D./2026
பணி: Project Technical Assistant
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.33,000
தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் Life Science, Bio-Technology, Nano Technology,Bio-chemistry போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்று, பணி அனுபவம் உள்ளவர்கள், பணி அனுபவம் இல்லாதவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.jipmer.edu.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் பயோ-டேட்டா மற்றும் தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து மின்னஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 5.5.2026
Summary
JIPMER Applications are invited from eligible candidates to work on the following post on...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
தினமணி செய்திச் சேவை