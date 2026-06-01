அண்ணா பல்கலையில் புராஜெக்ட் அசோசியேட் பணி: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

சென்னையிலுள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாகவுள்ள புராஜெக்ட் அசோசியேட் பணிகள் குறித்து...

அண்ணா பல்கலை. - ENS

Updated On :1 ஜூன் 2026, 1:06 pm IST

சென்னையிலுள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாகவுள்ள புராஜெக்ட் அசோசியேட் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்கள் இன்றைக்குள் விண்ணப்பிக்கவும்.

பணி: Project Associate - I

காலியிடம் : 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

தகுதி: Mechanical, Manufacturing, Productionஆகிய பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Project Associate - II

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000

தகுதி: Design,Product Design & Development Manufacturing,Thermal பிரிவில் எம்இ, எம்.டெக் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.annauniv.edu என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Director,AU-FRG Institute for CAD/CAM, Anna University, CEG Campus, Chennai - 600 025

மின்னஞ்சல் முகவரி: aufrgice@gmail.com

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 1.6.2026

Summary

Eligible candidates are requested to apply by today for the vacant Project Associate positions at Anna University, Chennai.

