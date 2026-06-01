நபார்டு வங்கியில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆபீசர் பணிகள்: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கியில் (நபார்டு) சிறப்பு அலுவலர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து இன்றைக்குள்( ஜூன் 1) ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:
அறிவிப்பு எண்.: 01
பணி: Specialist
பணி: Finance Strategy - 1
தகுதி: மேலாண்மை, வணிக நிர்வாகவியல், எம்எம்எஸ் போன்ற ஏதாவதொன்றில் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முதுநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 4 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Information Techno-logy Strategy - 1
தகுதி: கணினி அறிவியல், கணினி பொறியியல், தகவல் தொழில்நுட்பம் பிரிவில் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பிஇ, பி.டெக் முடித்து ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Human Resource Strategy - 1
தகுதி: மனிதவள மேலாண்மை, மனிதவளம், தொழிலக உறவுகள் பிரிவில் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 4 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Organization Strategy - 2
தகுதி: பொதுக் கொள்கை, உத்திசார் மேலாண்மை பிரிவில் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 4 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ. 24 - 45 லட்சம்
வயது வரம்பு: 30 முதல் 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Senior Climate Finance Specialist
காலியிடம் : 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 4 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 65-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி : ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் 55% மதிப்பெண் கள் பெற்று முதுநிலைப்பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Additional Chief Risk Manager
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 3.85 லட்சம்
வயது வரம்பு: 40 முதல் 62-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பொருளாதாரம், புள்ளியியல், நிதி, வணிக நிர்வாகத்தில் இளங்கலை அல்லது முதுகலை பட்டம் அல்லது மேலாண்மையில் முதுகலை பட்டம், எம்பிஏ, பிஜிடிஎம் அல்லது
பணி: Risk Manager - Market Risk
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 3 லட்சம்
வயது வரம்பு: 30 முதல் 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: நிதி, வணிகவியல், பொருளியல், புள்ளியியல், பொருளியல் அளவியல், கணிதம், கணிதப் புள்ளியியல், பிஜிடிபிஏ, பிஜிபிஎம், பிஜிடிஎம் ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப்பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதி, அனுபவம் மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். நேர்முகத் தேர்விற்கு வரும்போது அசல் சான்றிதழ்களை கொண்டு வரவும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.850. எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு ரூ.150. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.nabard.org என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 1.6.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
NABARD BANK Recruitment of Specialists on Contract...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.