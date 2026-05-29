Dinamani
விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!நெல்லை கவின் கொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது!அமைச்சர் ரமேஷிடம் ரூ. 4,000 லஞ்சம் வாங்கிய திருச்செந்தூர் கோயில் அர்ச்சகர்கள்! திருச்செந்தூர் கோயில் முறைகேடு: பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! - அமைச்சர் ரமேஷ்காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வில் முறைகேடுகள்: ஜோதிமணி எம்.பி. பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!
/
வேலைவாய்ப்பு

வன ஆராய்ச்சி மையத்தில் கிளார்க், எம்டிஎஸ் பணிகள்: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

மத்திய அரசின்கீழ் செயல்படும் வன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள குரூப் 'சி' பணியிடங்களுக்கான் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

News image

வன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் குரூப் 'சி' பணி - கோப்புப்படம்

Updated On :29 மே 2026, 12:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மத்திய அரசின்கீழ் செயல்படும் வன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள குரூப் 'சி' பணியிடங்களுக்கான் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு எண்.: 1/FRI/GC/2026, Date: 04/05/2026

பணி: Library Information Assistant

காலியிடங்கள்: 2

வயது வரம்பு: 18-லிருந்து 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: நூலக அறிவியல் பிரிவில் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Technical Assistant (Field,Lab Research)

காலியிடங்கள்: 4

வயது வரம்பு: 21-லிருந்து 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: தாவரவியல், விலங்கியல், வனவியல், சுற்றுச்சூழல், சூழலியல், உயிரித்தொழில்நுட்பவியல், மரபியல், நுண்ணுயிரியல், நிலவியல், உயிர்வேதியியல் ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Stenographer Grade II

காலியிடங்கள்: 2

வயது வரம்பு: 18-லிருந்து 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுரி : +2 தேர்ச்சியுடன் இந்தி அல்லது ஆங்கில சுருக்கெழுத்தல் நிமிடத்திறகு 80 வார்த்தைகள் என்ற வேகத்தில் எழுதி, அதை கணினியில் விரிவாக தட்டச்சு செய்யத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Technician(Field,Lab Research)

காலியிடங்கள்: 11

வயது வரம்பு: 18-லிருந்து30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: அறிவியல் பாடப்பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Store Keeper

காலியிடங்கள் : 3

வயது வரம்பு: 18-லிருந்து 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி : +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Technician (Maintenance)

காலியிடங்கள் : 9

வயது வரம்பு : 18- லிருந்து 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி : பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Lower Division Clerk

காலியிடங்கள்: 8

வயது வரம்பு: 18-லிருந்து 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் நிமிடத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் 35 வார்த்தைகள் அல்லது இந்தியில் 30 வார்த்தைகள் கணினியில் தட்டச்சு செய்யத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Forest Guard

காலியிடங்கள்: 7

வயது வரம்பு: 18-லிருந்து 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: அறிவியல் பாடப்பிரிவில் +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Multi Tasking Staff

காலியிடங்கள்: 45

வயது வரம்பு: 18-லிருந்து27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை அளிக்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு , திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.1,500. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி, பெண்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினர் பிரிவினர்களுக்கு ரூ.700. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.fri.icfre.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 3.6.2026

விண்ணப்பிப்போரின் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Online Applications are invited from Indian nationals for the following posts

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இந்தியன் அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்தியன் அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழக அரசில் வேலை: 461 காலியிடங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி புதிய அறிவிப்பு!

தமிழக அரசில் வேலை: 461 காலியிடங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி புதிய அறிவிப்பு!

அணுசக்திக் கழகத்தில் பாராமெடிக்கல் பணிகள்: பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

அணுசக்திக் கழகத்தில் பாராமெடிக்கல் பணிகள்: பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

அணுமின் கழக மருத்துவமனையில் நர்ஸ், பார்மசிஸ்ட் பணிகள்: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

அணுமின் கழக மருத்துவமனையில் நர்ஸ், பார்மசிஸ்ட் பணிகள்: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

விடியோக்கள்

மேக்கேதாட்டு அணை: சர்ச்சையைக் கிளப்புவதை DK Siva Kumar நிறுத்த வேண்டும்! - அமைச்சர் Nirmal Kumar

மேக்கேதாட்டு அணை: சர்ச்சையைக் கிளப்புவதை DK Siva Kumar நிறுத்த வேண்டும்! - அமைச்சர் Nirmal Kumar

DINAMANI வார ராசிபலன்! | May 31 முதல் June 06 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

DINAMANI வார ராசிபலன்! | May 31 முதல் June 06 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...