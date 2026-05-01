Dinamani
வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு! திருவண்ணாமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்! ரயில் நிலையத்தில் திரண்ட கூட்டம்வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ.3,237! அப்போ ஒரு டீ விலை?தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவுஉழைப்புக்கான பலன் மே 4-ல் கிடைக்கும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்அரபிக் கடலில் உருவாகிறது புதிய புயல் சின்னம்!கருத்துக் கணிப்புகள் ஒரு புதிர்: வைகோசித்திரைத் திருவிழா: பச்சை பட்டு உடுத்தி வைகையில் இறங்கினார் கள்ளழகர்!
/
வேலைவாய்ப்பு

அணுசக்திக் கழகத்தில் பாராமெடிக்கல் பணிகள்: பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

நியூக்ளியர் எரிபொருள் கார்ப்பரேஷனில் நிரப்பப்பட உள்ள பாராமெடிக்கல் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு குறித்து...

News image

நியூக்ளியர் எரிபொருள் கார்ப்பரேஷனில் வேலைவாய்ப்பு - என்எப்சி

Updated On :1 மே 2026, 9:28 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அணுசக்திக் கழகத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் நியூக்ளியர் எரிபொருள் கார்ப்பரேஷனில் நிரப்பப்பட உள்ள பாராமெடிக்கல் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் அனுபவமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: NFC/01/2026

பணி: Scientific Officer(C) - General Duty Medical Officer

காலியிடங்கள்: 5

தகுதி: மருத்துவத் துறையில் எம்பிபிஎஸ் முடித்து ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500

பணி: Nurse(A)

காலியிடங்கள்: 16

தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் Nursing மற்றும் Midwifery-இல் டிப்ளமோ முடித்து 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Scientific Assistant(B) - Radiographer

காலியிடங்கள்: 1

தகுதி: Radiography பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Scientific Assistant(B) - Pathology Technician

காலியிடங்கள்: 1

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் டிஎம்எல்டி முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு ரூ.150

பணி: Pharmacist(B)

காலியிடங்கள்: 3

தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் பார்மசி பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்து மாநில பார்மசி கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Technician(B)-X-Ray Technician

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: அறிவியல் பாடப்பிரிவில் பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் எக்ஸ்-ரே டெக்னீசியன் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு சலுகை: அரசு விதிகளின்படி எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிடி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://recruit.nfc.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 2.5.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Online applications are invited from eligible candidates for the following posts in Industrial Establishments of Nuclear Fuel Complex...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சிலிண்டர் விலை உயர்வு! முதுகில் குத்தும் பாஜக: டி.கே. சிவக்குமார்

NDA கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றிபெறும்! அமைச்சர் எல். முருகன் நம்பிக்கை! | BJP

இது தெரியுமா? யானைகளுக்கு மட்டும் பெரிய காதுகள் இருப்பது ஏன்?

ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயரும்! ராகுல்

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026