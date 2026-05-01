அணுசக்திக் கழகத்தில் பாராமெடிக்கல் பணிகள்: பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

இந்திய அணுசக்திக் கழகத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் நியூக்ளியர் எரிபொருள் கார்ப்பரேஷனில் நிரப்பப்பட உள்ள பாராமெடிக்கல் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் அனுபவமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: NFC/01/2026
பணி: Scientific Officer(C) - General Duty Medical Officer
காலியிடங்கள்: 5
தகுதி: மருத்துவத் துறையில் எம்பிபிஎஸ் முடித்து ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500
பணி: Nurse(A)
காலியிடங்கள்: 16
தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் Nursing மற்றும் Midwifery-இல் டிப்ளமோ முடித்து 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Scientific Assistant(B) - Radiographer
காலியிடங்கள்: 1
தகுதி: Radiography பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Scientific Assistant(B) - Pathology Technician
காலியிடங்கள்: 1
தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் டிஎம்எல்டி முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு ரூ.150
பணி: Pharmacist(B)
காலியிடங்கள்: 3
தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் பார்மசி பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்து மாநில பார்மசி கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Technician(B)-X-Ray Technician
காலியிடங்கள்: 2
தகுதி: அறிவியல் பாடப்பிரிவில் பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் எக்ஸ்-ரே டெக்னீசியன் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு சலுகை: அரசு விதிகளின்படி எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிடி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://recruit.nfc.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 2.5.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
Online applications are invited from eligible candidates for the following posts in Industrial Establishments of Nuclear Fuel Complex...
