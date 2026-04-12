Dinamani
ஈஸ்டர் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி உக்ரைன் தாக்குதல்: ரஷியா குற்றச்சாட்டுபாகிஸ்தானுக்கு நிதி நெருக்கடி: 500 கோடி டாலர் வழங்கும் சௌதி, கத்தார்! புதுப்பொலிவுடன் தேர்தலைச் சந்திக்கிறது அதிமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி செயற்கை நுண்ணறிவு தலைநகரமாக தமிழ்நாடு மாறும் : விஜய்ஈரான் - அமெரிக்கா இடையே மத்தியஸ்தம் தொடரும்: பாகிஸ்தான்காரைக்கால் மீனவர்கள் 12 பேர் இலங்கை கடற்படையால் கைதுதவெகவில் கருப்பு ஆடு: ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம்!ஜூன் 3 முதல் அமர்நாத் யாத்திரை தொடக்கம்!பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே காலமானார்!
/
வேலைவாய்ப்பு

பொதுத்துறை நிறுனத்தில் வேலை வேண்டுமா? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

இசிஐஎல் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட புராஜெக்ட் பொறியாளர், டெக்னிக்கல் அலுவலர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

News image

இசிஐஎல் நிறுவனத்தில் புராஜெக்ட் பொறியாளர், டெக்னிக்கல் அலுவலர் பணி - இசிஐஎல்

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 12:47 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அரசின் அணுசக்தித் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஒரு முன்னணி மினிரத்னா பொதுத்துறை நிறுவனம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்(இசிஐஎல்). இந்த நிறுவனம் புத்தாக்கம் மற்றும் உள்நாட்டு உற்பத்திமயமாக்கலுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, உத்திசார் மின்னணுவியல் துறையில் ஈடுபட்டு வருவதுடன், அணுசக்தி, பாதுகாப்பு, விண்வெளி, தகவல் தொழில்நுட்பம், தொலைத்தொடர்பு, வலையமைப்பு மற்றும் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு, சிபிஆர்என் மற்றும் மின்-ஆளுமை போன்ற உத்திசார் துறைகளிலும் செயல்பட்டு வருவதுடன், டிஜிட்டல் கணினி, விமானி அறை குரல் பதிப்பான்கள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், நிரல்படுத்தக்கூடிய தர்க்கக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள், புவி நிலையம் மற்றும் ஆழ்விண்வெளி வலையமைப்பு ஆண்டெனாக்கள் உள்ளிட்ட பல தயாரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப உற்பத்தியில் முன்னோடியாகயும், தேசிய ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு ஆய்வகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருப்பதுுடன், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்களிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது.

தற்போது, நாடு முழுவதும் அமைந்துள்ள இந்த நிறுவனத்தின் பல்வேறு வணிகப் பிரிவுகளில் முற்றிலும் ஒப்பந்தகால அடிப்படையில் பணியாற்றுவதற்காக, புராஜெக்ட் பொறியாளர், டெக்னிக்கல் அலுவலர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு திறமையான மற்றும் பணி அனுபவம் உள்ள பொறியியல் பட்டதாரிகள், ஐடிஐ முடித்தவர்கள் 18 ஆம் தேதி நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலில் ஓராண்டு காலத்திற்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். பின்னர் திட்டத் தேவைகள் மற்றும் விண்ணப்பதாரரின் திருப்திகரமான செயல்திறன்களைப் பொறுத்து 4 ஆண்டுகள் வரை பணி நீட்டிப்பு செய்யப்படலாம்.

இது குறித்து விபரம் வருமாறு:

அறிவிப்பு விளம்பர எண்.: 07/2026

பணி: Project Engineer

தகுதி : பொறியியல் துறையில் சிஎஸ்இ, ஐடி பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் மூன்று ஆண்டுகள் பணிஅனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம் : முதலாம் ஆண்டும் மாதம் ரூ. 40,000, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ. 45,000, மூன்றாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.55,000

வயது வரம்பு : 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Technical Officer

தகுதி : பொறியியல் துறையில் சிஎஸ்இ, ஐடி பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: முதலாம் ஆண்டு மாதம் 25,000, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ. .28,000, மூன்றாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.31,000

வயது : 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Project Engineer

தகுதி : பொறியியல் துறையில் 60% மதிப்பெண்களுடன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிவில் தேர்ச்சியுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்கவேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,506

வயது: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Artisan

தகுதி: ஐடிஐ தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,368.

வயது : 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு சலுகை: உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ecil.co.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் சுய சான்றொப்பம் செய்து, அசல் சான்றிதழ்களுடன் நேர்முகத்தேர்வில் கலந்து கொள்ளவும்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் மற்றும் இடம்:

நாள்: 18.4.2026

இடம்: ECIL Zonal Office, Economist House, Post Box No. 3148, S-15, Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600 032.

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

அணுமின் கழக மருத்துவமனையில் நர்ஸ், பார்மசிஸ்ட் பணிகள்: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

துணை ராணுவத்தில் 223 தலைமை காவலர் பணியிடங்கள்: ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

வாய்ப்பை நழுவவிடாதீர்கள்... மெட்ராஸ் உரத்தொழிற்சாலையில் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் டிரெய்னி பணி!

தாம்பரம் முன்னாள் ராணுவத்தினர் மருத்துவமனையில் வேலை வேண்டுமா? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வியூகம் வகுத்தாச்சு; அடுத்து சூறாவளிப் பிரசாரம்தான்: சரத்குமார் | Sarathkumar |
தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026