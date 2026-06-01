Dinamani
பொறியியல் கலந்தாய்வு: விண்ணப்பிக்க ஜூன் 5 வரை கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!மோகனா உள்பட உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு 5 நீதிபதிகள் நியமனம்!ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு 2026 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு! - ஐஐடி தில்லி மண்டலம் முதலிடம்!!பொறியியல் கலந்தாய்வு: விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!வணிக சமையல் எரிவாயு விலை ரூ.46 உயர்வு!மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து அதிகரிப்புதிருச்சியில் முதல்வா் விஜய்யின் நிகழ்ச்சியில் கட்டுப்பாடுகள்!16 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
/
வேலைவாய்ப்பு

ரயில்வே சுற்றுலாத்துறையில் வேலை வேண்டுமா?

இந்திய ரயில்வேக்குச் சொந்தமான ஐஆர்சிடசி ஹோட்டல்களில் ஒப்பந்தகால அடிப்படையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்து...

News image

ரயில்வே சுற்றுலாத்துறையில் வேலை - IRCTC

Updated On :1 ஜூன் 2026, 12:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய ரயில்வேக்குச் சொந்தமான ஐஆர்சிடிசியின் வடக்கு மண்டலத்தில் ஒப்பந்தகால அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள 'Hospitality Monitors'பணிக்கு தகுதியும் திறமையும் உள்ளவர்கள் நேர்முகத் தேர்வு கலந்துகொள்ளலாம். தொடக்கத்தில் 2 ஆண்டுகளுக்கும்; தேவை மற்றும் திருப்திகரமான பணித்திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், மேலும் ஒரு ஆண்டிற்கு நீட்டிக்கப்படலாம்.

இதுகுறித்த விபரம் வருமாறு:

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: 2026/IRCTC/NZ/HRD/Contractual/ Hospitality Monitor

பணி: Hospitality Monitor

காலியிடங்கள்: 92

வயதுவரம்பு: 1.5.2026 தேதியின்படி 27-க்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி,எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு 10 வருடங்களும் வயது வரம்பில் சலுகை வழங்கப்படும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000 வழங்கப்படும். ரயிலில் பணிபுரியும் நாள்களில் 12 மணி நேரத்திற்கு மேல் பணிபுரிந்தால் ஒரு நாளைக்கு ரூ. 350 வழங்கப்படும். 6 முதல் 12 மணி நேரம் வரை பணிபுரிந்தால் 70%, மற்றும் 6 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகப் பணிபுரிந்தால் 30% வழங்கப்படும்.

வெளியூரில் இரவு தங்க நேரிட்டால் மட்டும் ரூ. 240 வழங்கப்படும். (நடைமுறையில் உள்ள கொள்கையின்படி விடுமுறை நாள்களில் பணிபுரிந்தால் மட்டும்).

மருத்துவக் காப்பீடு: நடைமுறையில் உள்ள கொள்கையின்படி மாத அடிப்படையில் மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படும்.

தகுதி: Hospitality and Hotel Management, Culinery Arts, Catering Science,Tourism, Hotal Administration போன்ற பாடப்பிரிவுகள் ஏதாவதொன்றில் பி.எஸ்சி, பி.பி.ஏ, எம்பிஏ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பேசவும், எழுதவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு, பணி அனுபவம் மற்றும் மருத்துவத் தகுதியின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.

நேர்முகத் தேர்வு 'நடைபெறும் நாள்: ஜூன் - 3 முதல் ஜூன் - 24 ஆம் தேதி வரை. தேதி வாரியாக நேர்முகத் தேர்வு நடை பெறும் இடங்கள் இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.irctc.com என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதை பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்து அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் நகல்கள்,சமீபத்திய 3 பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்களையும் இணைத்து நேர்முகத் தேர்வின்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

IRCTC, North Zone Invites Eligible and Qualified candidates to appear for walk-in-interview for engagement as ‘Hospitality Monitors’ on Contract basis for a period of 2 years initially and...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

நீட் மறுதேர்வு! கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும்! மத்திய அரசு

நீட் மறுதேர்வு! கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும்! மத்திய அரசு

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..?பொதுத்துறை வங்கியில் வேலை!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..?பொதுத்துறை வங்கியில் வேலை!

நர்சிங் அதிகாரி வேலை: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி!

நர்சிங் அதிகாரி வேலை: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி!

ரயில்வே நிதிக்கழகத்தில் உதவி மேலாளர் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

ரயில்வே நிதிக்கழகத்தில் உதவி மேலாளர் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்