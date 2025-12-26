2025-ல் மிகவும் விரும்பப்பட்ட விலங்குகளின் புகைப்படங்கள்!

லண்டன் பூங்காவில் துள்ளி விளையாடும் சாம்பல் நிற அணில்.
சிட்னியின் போர்ட் ஸ்டீபன்ஸ் கடலில் வெளியே துள்ளி, வானை ரசித்துவிட்டு, மீண்டும் உள்சென்ற திமிங்கலம்.
ஜம்முவில் ஹார்ட் வடிவில் சிறகுகளை இணைத்து பறக்கும் கழுகுகள்.
அமெரிக்காவின் சின்சின்னட்டி நகரில் தனது மேல்தோலை உரிக்கும் சில்வண்டு.
அமெரிக்காவின் பனாமா நகரில் வேர்க்கடலை தின்னும் ரக்கூன்.
ரஷியாவின் விளாடிவோஸ்டாக்கில் இரை வேட்டையின்போது, சண்டையிட்டுக் கொண்ட வெள்ளை வால் கழுகள்.
பிரேஸிலின் அபுபாரி உயிரியல் காப்பகத்தில் சாதாரண ஆமைகளுடன் அல்பினோ பாதிக்கப்பட்ட ஆமையும்.
ஆர்ஜென்டினாவின் எகோபார்க்கில் இருந்து பிரேஸிலின் சரணாலயத்துக்கு ஆப்பிரிக்க பெண் யானையை அழைத்துச் செல்லும்போது..
