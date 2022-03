94வது ஆஸ்கர் விருது - புகைப்படங்கள்

அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் நகரில் 94வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த திரைக்கதை, சிறந்த ஒளிப்பதிவு, சிறந்த இயக்கம், சிறந்த நடிகர்கள், சிறந்த ஆடை வடிவமைப்பு, சிறந்த எடிட்டிங், சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் என பல பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்டது.

By DIN | Published on : 28th March 2022 08:00 PM | Last Updated : 28th March 2022 08:31 PM