ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
விஷன் சினிமா ஹவுஸ் சார்பில் அருளானந்து மற்றும் மேத்யூ அருளானந்து ஆகியோர் தயாரிப்பில், யுவராஜ் சின்னசாமி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.
படத்தில் ஏகன், ஸ்ரீதேவி மற்றும் ஃபெமினா ஜார்ஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
ஹைக்கூ வரும் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
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