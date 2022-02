உள்ளாட்சி தேர்தல்: தலைவர்கள், பிரபலங்கள் வாக்களிப்பு - புகைப்படங்கள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் முன்னிட்டு அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், திரை பிரபலங்கள், பிரபலங்கள், கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்தனர்.

By DIN | Published on : 19th February 2022 07:39 PM | Last Updated : 19th February 2022 08:09 PM