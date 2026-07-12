Dinamani
பாடகி ஜானகி உடல் தகனம் எதிர்க்கட்சி தூண்டுதலால் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்! அமைச்சர் விக்னேஷ்பாடகி ஜானகியின் மறைவு வருத்தமளிக்கிறது: ராகுல் காந்தி ராமர் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு! பிரதமர் நடவடிக்கை எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை மக்களுக்கு இல்லை!ஜூலை 15இல் விசாரணைக்கு ஆஜராவேன்: சென்னை திரும்பிய எ.வ. வேலு பேட்டி சென்னையில் இன்றும் நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்பில்லை “அண்ணாமலையைக் கண்டு நான் பயப்படுகிறேனா?” திருமாவளவன் பதில்! வியத்நாம் படகு விபத்து: உயிர்பிழைத்த 16 இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்புகின்றனர் வியத்நாம் படகு விபத்து: உயிரிழந்த 15 இந்தியர்கள் உடல்கள் எப்போது தாயகம் கொண்டு வரப்படும்?
/

செய்திகள்

பாடகி ஜானகி உடலுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி - புகைப்படங்கள்

தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கேல், இசை அரசி என புகழப்படும் எஸ். ஜானகி வயது மூப்பு காரணமாக மைசூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் ஜூலை 11ஆம் தேதி காலமானார்.
1 / 12

தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கேல், இசை அரசி என புகழப்படும் எஸ். ஜானகி வயது மூப்பு காரணமாக மைசூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் ஜூலை 11ஆம் தேதி காலமானார்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :12 ஜூலை 2026, 6:28 pm IST

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மைசூரு மகாராஜா கல்லூரி திடலில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஜானகி உடலுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி!

மைசூரு மகாராஜா கல்லூரி திடலில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஜானகி உடலுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி!

பாடகி ஜானகி மறைவு: 5 மாநில முதல்வர்கள் இரங்கல்!

பாடகி ஜானகி மறைவு: 5 மாநில முதல்வர்கள் இரங்கல்!

பாடகி எஸ். ஜானகி மறைவு: மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல்

பாடகி எஸ். ஜானகி மறைவு: மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல்

பாடகி ஜானகி மறைவு: முதல்வர் விஜய் இரங்கல்!

பாடகி ஜானகி மறைவு: முதல்வர் விஜய் இரங்கல்!