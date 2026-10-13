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ஆந்திர முதல்வருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்

ஆந்திர முதல்வருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்

தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்ற ​​ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு.

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முதல்வர் விஜய்யை சந்திரபாபு நாயுடு, அவரது மகனும் அமைச்சருமான நாரா லோகோஷ் வரவேற்றார்.

முதல்வர் விஜய்யை சந்திரபாபு நாயுடு, அவரது மகனும் அமைச்சருமான நாரா லோகோஷ் வரவேற்றார்.

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் முதல்வர் விஜய்.

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் முதல்வர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்க்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கிய ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு.

முதல்வர் விஜய்க்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கிய ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு.

ஆந்திர அமைச்சர்கள் நாராயணா, நிம்மலா ராமாநாயுடு, எம்.பி. மகுண்டா சீனிவாசலு ரெட்டி ஆகியோரும், தமிழக அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனர்.

ஆந்திர அமைச்சர்கள் நாராயணா, நிம்மலா ராமாநாயுடு, எம்.பி. மகுண்டா சீனிவாசலு ரெட்டி ஆகியோரும், தமிழக அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனர்.

கோதாவரி - காவிரி நதிநீர் இணைப்பு, கிருஷ்ணா நதி நீர் விடுவிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து இரு முதல்வர்களும் ஆலோசனை செய்ததாக தெரிகிறது.

கோதாவரி - காவிரி நதிநீர் இணைப்பு, கிருஷ்ணா நதி நீர் விடுவிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து இரு முதல்வர்களும் ஆலோசனை செய்ததாக தெரிகிறது.

முதல்வர் விஜய் உடன் தமிழக அமைச்சர்களான என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர்.

முதல்வர் விஜய் உடன் தமிழக அமைச்சர்களான என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர்.

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