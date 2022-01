இயக்குநர் அஸ்வின் சரவணன் - காவ்யா ராம்குமார் திருமணம் - புகைப்படங்கள்

அஸ்வின் சரவணன் தனது நீண்ட நாள் தோழியான காவ்யா ராம்குமாருக்கும் புதுச்சேரியில் ஐனவரி 30ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது. இதில் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் கலந்து கொண்டு கொண்டனர்.

By DIN | Published on : 31st January 2022 04:41 PM | Last Updated : 31st January 2022 07:37 PM