லடாக் விவகாரத்தில் யாரோ ஒருவர் பொய் சொல்கிறார் : ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

புது தில்லி: லடாக்கில், சீனப் படைகளுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கப்பட்டதாக பிரதமர் மோடி கூறுகிறார், ஆனால், லடாக் பகுதி மக்களோ தங்கள் நிலப்பரப்பை சீனா ஆக்கிரமித்துவிட்டதாகக் கூறுகிறார்கள். எனவே லடாக் விவகாரத்தில் யாரோ ஒருவர் பொய் சொல்கிறார் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.

இது குறித்து அவர் தனது சுட்டுரையில், "லடாக் மக்கள் கூறுகிறார்கள், சீனா எங்களது நிலங்களை அபகரித்துவிட்டது. பிரதமர் சொல்கிறார்... யாரும் நமது நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கவில்லை. இரண்டும் வெவ்வேறாக இருப்பதால், யாரோ ஒருவர் பொய் சொல்கிறார்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Ladakhis say:

China took our land.



PM says:

Nobody took our land.



Obviously, someone is lying. pic.twitter.com/kWNQQhjlY7