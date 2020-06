கரோனா நோயாளிகளுக்கு முத்த சிகிச்சை அளித்த பாபாவையே வீழ்த்திய கரோனா; அது மட்டுமா?

உலகம் முழுவதும் சுமார் 77 லட்சம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு இதுவரை நான்கரை லட்சம் பேரின் உயிரை மாய்த்த கரோனாவுக்கு முத்த சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்துவதாகக் கூறிய பாபா கரோனாவுக்கு பலியாகியுள்ளார்.

கரோனாவில் இருந்து தப்பிக்க முகக்கவசம் அணிவது, சமூக இடைவெளியைப் பின்பற்றுவது போன்றவைதான் உதவும் என்று அரசுகளும், மருத்துவர்களும் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அஸ்லாம் பாபா, கரோனா நோயாளிகளின் கையில் முத்தமிடுவதன் மூலம் அந்த நோயைக் குணப்படுத்த முடியும் என்று கூறி வந்தார்.

ஏராளமானோர் அவரிடம் முத்தம் வாங்கிச் சென்ற நிலையில், எதிர்பாராத விதமாக, யாரோ ஒரு தீவிர பக்தர், பாபாவுக்கு கரோனாவை பரிசளித்துச் சென்றுள்ளார்.

Vaccine for stupidity urgently needed. #vaccine #corona



Godman’ Aslam who ‘cured’ by kissing hands, dies of coronavirus https://t.co/HpVa73jPJh