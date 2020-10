மகாராஷ்டிர முன்னாள் முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸுக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அவர் தனது சுட்டுரைப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் தனது சுட்டுரைப் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, கரோனா பொதுமுடக்கம் தொடங்கிய நாள் முதல் நாள் ஒவ்வொரு நாளும் கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் தற்போது கடவுளே என்னை ஓய்வு எடுக்கச் சொல்லியிருப்பதாக நினைக்கிறேன்.

I have been working every single day since the lockdown but now it seems that God wants me to stop for a while and take a break !

I have tested #COVID19 positive and in isolation.

Taking all medication & treatment as per the advice of the doctors.