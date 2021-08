மாநிலங்களவையில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் தாக்கப்பட்டனரா? வெளியான பரபரப்பான சிசிடிவி காட்சிகள்

மாநிலங்களவையில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள், பாதுகாவலர்கள் இடையேயான தள்ளுமுள்ளு சம்பவம் குறித்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாநிலங்களவையில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் பாதுகாவலர்களை தள்ளுவது போன்ற சிசிடிவி காட்சி இன்று வெளியாகியுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் பல்வேறு விவகாரங்களை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட்டுவந்த நிலையில், மழைக்கால கூட்டத்தொடர் முன்கூட்டியே நிறைவுபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

மாநிலங்களவையில் நேற்று எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களிடம் பாதுகாவலர்கள் கடினமாக நடந்து கொண்டதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் குற்றம்சாட்டியிருந்தனர். இந்நிலையில், இதுகுறித்த சிசிடிவி விடியோ காட்சி இன்று வெளியாகியுள்ளது.

The CCTV footage of Rajya Sabha shows how opposition MPs seen pulling and manhandling Marshals #MonsoonSession pic.twitter.com/yf1omjKIvW