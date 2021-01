கோவிஷீல்டு மருந்துகளுடன் முதல் விமானம் புணேவிலிருந்து புறப்பட்டது

புணே: புணே சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து கோவிஷீல்டு கரோனா தடுப்பு மருந்துகளுடன் முதல் விமானம் இன்று காலை தில்லிக்குப் புறப்பட்டது.

நாடு முழுவதும் கரோனா தடுப்பூசி போடும் திட்டம் ஜனவரி 16-ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், நான்கு நாள்களுக்கு முன்னதாக மாநிலங்களுக்கு கரோனா தடுப்பூசிகள் அனுப்பும் பணி இன்று தொடங்கியது.

இதையும் படிக்கலாமே.. ஜன.19 முதல் 10, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு: முதல்வர் பழனிசாமி

தடுப்பூசி மருந்துகள் அடங்கிய 478 பெட்டிகள் டிரக்கில் ஏற்றப்பட்டு, விமான நிலையத்துக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. ஒவ்வொரு பெட்டியும் 32 கிலோ கிராம் எடை கொண்டதாக இருக்கும்.

Good news. The Covidshield loaded trucks reached at @aaipunairport ..ready to transport to other parts of India. This will be world largest vaccination drive in India starting from Jan 16. @NewIndianXpress @Sunday_Standard

Photo courtesy @aaipunairport pic.twitter.com/k3L9RqVGLA