ரயில் இருக்கையைத் தேடி உணவு வர வேண்டுமா? இதோ இலவச எண் 

கரோனா பேரிடர் காரணமாக, பல்வேறு வசதிகளை நிறுத்தி வைத்திருந்த இந்திய ரயில்வே, தற்போது பயணிகளுக்கு உணவு வழங்கும் சேவையை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டிருக்கும் இந்த அறிவிப்பால், ரயில் பயணிகளுக்கு மிகப்பெரிய நிம்மதி கிடைத்துள்ளது.

No more going #hungry on the train when you have access to #IRCTCEcatering! order your #favourites for a long or short #journey in just a few #swipes & get them #delivered to your #train #seat/berth. Details: https://t.co/rlP6QjYtho / download #IRCTC 'Food On Track' app/call 1323