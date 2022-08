பீட்சா மாவு மீது இவையெல்லாமா? முகம் சுளிக்க வைக்கும் டோமினோஸ்

பெங்களூரு: மிகப்பிரபலமான பீட்சா உணவகமான டோமினோஸ் உணவகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம், பார்ப்பவர்களை முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

தரையைத் துடைக்க உதவும் மாஃப், ஒட்டடை அடிக்கும் ஒட்டடைக்குச்சி இறுதியாக கழிப்பறையை சுத்தப்படுத்தும் பிரஷ் அனைத்தும் பீட்சா மாவு உருண்டைகள் வைத்திருக்கும் டப்பா மீது அதுவும் மாவு உருண்டைகளைத் தொட்டபடி இருக்கும் விடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகி, பீட்சா பிரியர்களை கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

This is how @dominos_india serves us fresh Pizza! Very disgusted.



Location: Bangalore @fssaiindia @MoHFW_INDIA @mla_sudhakar @mansukhmandviya #foodsafety pic.twitter.com/1geVVy8mP5