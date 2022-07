ராஜஸ்தான் அருகே விமானப்படை விமானம் விபத்து: 2 விமானிகள் பலி

ராஜஸ்தான் பர்மாரில் விமானப்படையின் மிக்-21 ஜெட் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் 2 விமானிகள் பலியாகினர். இந்த விபத்து தொடர்பாக விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் பர்மார் மாவட்டம் உதர்லாய் விமான தளத்தில் இருந்து வியாழக்கிழமை மாலை இந்திய விமானப்படைக்குச் சொந்தமான மிக்-21 ஜெட் ரக போர் விமானத்தை பயிற்சிக்காக எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். இரவு 9.10 மணியளவில் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த விமானம் பார்மர் அருகே விபத்துக்குள்ளானது. இதில் இரண்டு விமானிகள் உயிரிழந்தனர்.

விமானிகள் 2 பேர் இழப்புக்கு மிகவும் வருந்துகிறோம். இந்த நேரத்தில் அவர்களின் குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ளது.

விமான விபத்தைத் தொடர்ந்து விமானப்படைத் தளபதி வி.ஆர்.சௌதரியிடம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசினார்.

பின்னர் இதுதொடர்பாக ராஜ்நாத் சிங் ட்விட்டர் பதிவில், "ராஜஸ்தானில் பார்மர் அருகே விமானப்படைக்குச் சொந்தமான மிக்-21 பயிற்சி விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் இரண்டு விமானப்படை வீரர்களை இழந்தது மிகுந்த வேதனையை அளிக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிக்க | ‘விக்ராந்த்’ போா்க் கப்பல் கடற்படையிடம் ஒப்படைப்பு

Deeply anguished by the loss of two Air Warriors due to an accident of IAF’s Mig-21 trainer aircraft near Barmer in Rajasthan. Their service to the nation will never be forgotten. My thoughts are with the bereaved families in this hour of sadness. https://t.co/avKi9YoMdo