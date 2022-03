மாநிலங்களவை எம்.பி ஆகிறார் ஹர்பஜன் சிங்?

முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்பஜன் சிங், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சார்பில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிக்கின்றன.

நடந்து முடிந்த பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 117 இடங்களில் ஆம் ஆத்மி கட்சி 92 இடங்களில் வெற்றி பெற்று முதல்முறையாக பஞ்சாபில் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது.

சுதந்திர போராட்ட வீரர் பகத் சிங்கின் ஊரான காத்கா் காலனில் நேற்று நடைபெற்ற விழாவில், பஞ்சாப் முதல்வராக, ஆம் ஆத்மியின் பகவந்த் மான் பதவியேற்றுக் கொண்டார். பகவந்த் மானுக்கு பஞ்சாப் ஆளுநா் பன்வாரிலால் புரோஹித் பதவிப் பிரமாணமும், ரகசியக் காப்புப் பிரமாணமும் செய்துவைத்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் தில்லி முதல்வரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளருமான அரவிந்த் கேஜரிவால், தில்லி துணை முதல்வா் மணீஷ் சிசோடியா, தில்லி அமைச்சா் சத்யேந்தா் ஜெயின், பஞ்சாப் எம்எல்ஏக்கள் ஆகியோா் மஞ்சள் நிற தலைப்பாகை அணிந்தவாறு கலந்துகொண்டனா். பெண்கள் மஞ்சள் துப்பட்டாவுடன் கலந்துகொண்டனர்.

தொடர்ந்து, பஞ்சாப் சட்டப்பேரவையின் சிறப்பு ஒருநாள் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்றுக்கொள்கின்றனர்.

இந்நிலையில் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்பஜன் சிங்கை மாநிலங்களவைக்கு அனுப்ப ஆம் ஆத்மி முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பகவந்த் மான் ஏற்கெனவே ஜலந்தரில் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார். இந்த விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் ஹர்பஜன் சிங்கிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

பஞ்சாபில் விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கவும் விளையாட்டுத் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு ஹர்பஜன் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பகவந்த் மான் கூறி வருவதாகவும் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

Congratulations to @AamAadmiParty and My friend #BhagwantMann on Becoming our New Chief minister .. great to hear that he will be taking oath as the new CM in Bhagat Singh's village Khatkarkalan, what a picture…this is a proud moment for Mata ji pic.twitter.com/k46DNr6Pjz