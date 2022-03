தொலைந்துபோன பையை கண்டுபிடிக்க விமானத்தின் இணையதளத்தையே ஹேக் செய்த பொறியாளர்

பயணத்தின்போது தொலைந்துபோன பையை கண்டிபிடிக்க பொறியாளர் ஒருவர் விமானத்தின் இணையதளத்தையே ஹைக் செய்துள்ளார். மற்றொரு பயணியிடம் அவரின் பை தவறுதலாக மாறி சென்றுள்ளது.

இதையடுத்து, மென்பொருள் பொறியாளரான நந்தன் குமார், தொலைந்துபோன பையை கண்டுபிடிக்க முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளார். அதன்படி, இன்டிகோ நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் உள்ள சக பயணிகளின் விவரங்களை அறிந்து கொண்டு, அவரின் பையை திரும்ப பெற்றுள்ளார்.

இதுகுறித்து நந்தன் குமார் தனது ட்விட்டர் பகிர்ந்துள்ளார். இது வைரலான நிலையில், இதற்கு பதிலளித்த இன்டிகோ நிறுவனம், ரகசியமான தரவுகளை பாதுகாப்பதில் உறுதியாக உள்ளோம், நந்தன் குமார் இணையதளத்தை ஹேக் செய்யவில்லை என விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, பாட்னாவிலிருந்து பெங்களூருவுக்கு இன்டிகோ விமானம் மூலம் நந்தன் குமார் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது, பெங்களூரு விமான நிலையித்தில், மற்றொரு பயணியிடம் இவரது பை மாறி சென்றுள்ளது. இதை ட்விட்டரில் விவரித்த நந்தன் குமார், "இரண்டு சரப்பிலும் தவறு நடைபெற்றுள்ளது. சிறிய சிறிய வேறுபாடுகளை தவிர்த்துவிட்டு பார்த்தால் இரண்டு பைகளும் ஒரே மாதிரிதான் இருந்திருக்கிறது.

Hey @IndiGo6E ,

Want to hear a story? And at the end of it I will tell you hole (technical vulnerability )in your system? #dev #bug #bugbounty 1/n