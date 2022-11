கண்களை பாதுகாக்க மிக எளிய பயிற்சி: சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஷில்பா ஷெட்டி

சென்னை: அவ்வப்போது உடல்நலன் தொடர்பாகவும், யோகாசனங்கள் தொடர்பாகவும் மக்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கி, யோகா விடியோக்களை வெளியிட்டு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி.

இன்று அவர் தனது சுட்டுரைப் பக்கத்தில், கண்கள் நமது பொக்கிஷங்கள். அவற்றை கவனிக்காமல் விட்டுவிடக் கூடாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

(1/3)



I recently read somewhere that continuous exposure to screens causes dryness and red eye; now commonly called ‘computer vision syndrome’. This information really got me worried.#MondayMotivation #SwasthRahoMastRaho #FitIndiaMovement #SSApp #FitIndia #eyecare #netrayoga pic.twitter.com/FrguvIBXC1