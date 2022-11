முஸ்லிம் மாணவனை கசாப் என்றது அவ்வளவு மோசமானது இல்லை: கர்நாடக அமைச்சர்

By PTI | Published On : 30th November 2022 03:18 PM | Last Updated : 30th November 2022 04:24 PM | அ+அ அ- |