அருமையான யோசனை: பிரிக்கும் போது சண்டை வராமல் இருக்க சாக்லெட்டுக்கும் அளவுகள்

சாக்லெட்டுகளைப் பிடிக்காதவர்கள் வெகு சிலரே. பிடிப்பவர்கள் உலகம் முழுக்க நிரம்பியிருக்கிறார்கள். சாக்லெட் பிடித்தவர்கள், பிடிக்காதவர்கள், அதிகம் விரும்பாதவர்கள் என பல தரப்பினரும் ஒரே சாக்லெட்டை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது எந்த பிரச்னையும் வராமல் இருக்க புதிய திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

டிவிட்டரில் ஒரு சாக்லெட் பாக்கெட் பற்றிய தகவல் வைரலாகப் பரவி வருகிறது. அதில், சாக்லெட் பாருக்குள் எக்ஸ்எஸ், எக்ஸ்எல், எஸ், எல் என் விதவிதமான அளவுகளுடன் பார்கள் அமைந்துள்ளன.

கோட்டட் டேக்ஸ் என்ற பெயரிலான டிவிட்டர் பக்கத்தில் இந்த புகைப்படம் பகிரப்பட்டு பலராலும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பலருக்கும் பல விதமான விருப்பங்கள் இருக்கும். அப்படியிருக்க சாக்லெட் அளவுகள் மட்டும் ஏன் ஒன்றுபோல இருக்க வேண்டும். விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப அளவுகளும் மாறினால் சாக்லெட்டுகளை பிரிக்கும் போது எந்த சண்டையும் சச்சரவும் வராமல் தடுக்கலாமே என்கிறார்கள் சாக்லெட் காதலர்கள்.

this is such a brilliant idea im in love pic.twitter.com/gLsjLKJ0P7