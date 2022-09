நிதீஷ் குமாரை அவமதித்தாரா சந்திரசேகர் ராவ்? என்ன நடந்தது? வைரல் விடியோ!

பிகார் மாநிலம் பாட்னாவில் நேற்று(புதன்கிழமை) நிதீஷ் குமார்- சந்திரசேகர் ராவ் கூட்டு செய்தியாளர் சந்திப்பு விடியோ ஒன்று அரசியலில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

2024 ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தோ்தலையொட்டி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு எதிராக எதிா்க்கட்சிகள் கூட்டணியை உருவாக்க தெலங்கானா முதல்வரும், தெலங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சித் தலைவருமான சந்திரசேகா் ராவ் முயற்சித்து வருகிறார். இதையொட்டி அவர் பல்வேறு மாநில அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

நேற்று(புதன்கிழமை) பிகார் முதல்வரும் ஐக்கிய ஜனதா தளக் கட்சியின் தலைவருமான நிதீஷ் குமாரை பாட்னாவில் சந்தித்துப் பேசினார். அண்மையில் பாஜக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய நிதீஷ் குமாா், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்துடன் இணைந்து பிகாரில் புதிய அரசை நிறுவியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்ந்து பிகார் மாநில அரசு சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்டு சந்திரசேகர் ராவ் பேசினார்.

இதன்பின்னர் நிதீஷ் குமாரும், சந்திரசேகா் ராவும் கூட்டாக செய்தியாளா்களைச் சந்தித்தனா். அப்போது சந்திரசேகா் ராவ் கூறுகையில், ‘மத்திய அரசின் கொள்கைகளால் நாட்டில் இருந்து தொழில் முதலீடுகள் வெளியேறி வருகின்றன. எதிா்க்கட்சிகளுடன் ஆலோசிக்காமல் ‘அக்னிபத்’ திட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் தனியாா்மயமாக்கப்படுகின்றன. மாநிலங்களின் பிரச்னைகளில் மத்திய அரசு அலட்சியம் காட்டுகிறது.

பாஜகவின் அரசியல் எதிரிகளைக் குறிவைக்க சிபிஐ உள்ளிட்ட விசாரணை அமைப்புகளை மத்திய அரசு தவறாகப் பயன்படுத்துகிறது. எனவே, மாநிலங்களில் விசாரணை நடத்த சிபிஐக்கு அளித்துள்ள அனுமதியை மாநில அரசுகள் திரும்பப் பெற வேண்டும்.

