காஷ்மீரில் அமைதி நிலவினால் மெகபூபா முப்திக்கு வீட்டுக் காவல் ஏன்? - ப.சிதம்பரம் கேள்வி

புதுதில்லி: ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைதி நிலவுகிறது என்றால் முன்னாள் முதல்வர் முதல்வர் மெகபூபா முப்தியை நேற்று முதல் வீட்டுக் காவலில் வைத்திருக்கிறார்களே ஏன்? என முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், மூத்த காங்கிரஸ் தலைவருமான ப.சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் ட்விட்டரில் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் அரசியல் சாசனத்தின் 370 ஆம் பிரிவை நீக்கிய பிறகு, காஷ்மீரில் அமைதி நிலவுவதாக மத்திய பாஜக அரசு கொண்டாடுகிறது!

The Government and the LG of Jammu & Kashmir celebrate the "peace" that has descended on the State (now UT) after the abrogation of Article 370



I wish to quote President Kennedy who warned against the "peace of the grave and the silence of the slave"



If there is so much peace…