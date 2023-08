இந்தியாவின் கழிப்பறை மனிதர் பிந்தேஷ்வர் பதக் காலமானார்: பிரதமர் இரங்கல்!

இந்தியாவின் கழிப்பறை மனிதர் என அறியப்பட்ட பிந்தேஷ்வர் பதக் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

தூய்மை இந்தியா திட்டத்துக்கு முன்னதாகவே இந்தியாவில் பொதுக் கழிப்பறைகள் அதிக அளவிலான விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியவர். பொதுக் கழிப்பறைகள் குறித்து அவர் பல முன்னெடுப்புகளில் ஈடுப்பட்டபோது அவரது மாமனார் உள்பட பலரும் அவரைக் கிண்டல் செய்துள்ளனர். ஒருமுறை, தனது மாமனார் மருமகன் என்ன வேலை செய்கிறார் என்பதை வெளியில் கூறுவதற்கு கூட மிகவும் தயங்கியதாக பிந்தேஷ்வர் பதக் நினைவு கூர்ந்திருக்கிறார்.

இதையும் படிக்க: அட்டாரி - வாகா எல்லையில் கொடியிறக்கும் நிகழ்ச்சி!

பிந்தேஷ்வர் பதக் 1970 ஆம் ஆண்டு சுலாப் இண்டர்நேஷனல் என்ற அமைப்பை தொடங்கி அதன் மூலம் பல்வேறு சுகாதாரம் சார்ந்த நலப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். திறந்தவெளி மலம் கழித்தலுக்கு எதிராக அவர் பல விழிப்புணர்வு பிரசாரங்களை மேற்கொண்டுள்ளார். அவரை ‘சானிடேசன் சாண்டா கிளாஸ்’ எனவும் அழைக்கின்றனர். பிகாரின் வைசாலி மாவட்டத்தில் பிறந்த இவர் அவரது மனைவி, இரண்டு மகள்கள் மற்றும் மகனின் அரவணைப்பில் இருந்து வந்துள்ளார். அவரது சுலாப் இண்டர்நேஷனல் மனித உரிமைகள், சமுதாய சீர்திருத்தம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கழிவு மேலாண்மை ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளது. அவரது இந்த சேவைகளுக்காக பத்ம பூஷன் உள்ளிட்ட பல விருதுகளையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.

இந்த நிலையில், அவர் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) அவரது 80 ஆவது வயதில் மாராடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார்.

அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ட்விட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

The passing away of Dr. Bindeshwar Pathak Ji is a profound loss for our nation. He was a visionary who worked extensively for societal progress and empowering the downtrodden.



Bindeshwar Ji made it his mission to build a cleaner India. He provided monumental support to the… pic.twitter.com/z93aqoqXrc