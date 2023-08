நிலவில் ரோவர் நகர்ந்து செல்லும் புதிய விடியோ வெளியிட்டது இஸ்ரோ

நிலவின் தென் துருவத்தில் பிரக்யான் ரோவர் நகர்ந்து சென்று நிலவின் தரைப்பகுதியில் உள்ள ரகசியங்களை தேடும் புதிய விடியோவை இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது.

நிலவின் ரசியங்களை ஆராய, நிலவின் சிவசக்தி பகுதியில் ரோவர் வலம் வந்து, சந்திரயான்-3 கலத்தில் உள்ள பரிசோதனைக் கருவிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளது.

பிரக்யான் ரோவரில் உள்ள பரிசோதனை கருவிகள் நிலவில் உள்ள மண்ணின் தன்மை, மண்ணில் உள்ள உலோகங்கள் என்ன? அதன் தன்மை என்ன என்பதையும் பரிசோதிக்க உள்ளன.

