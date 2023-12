3 மாநில தேர்தல் முடிவை கொண்டாடிய ஜம்மு-காஷ்மீர் பாஜக ஆதரவாளர்கள்! (விடியோ)

சத்தீஸ்கா் (90), மத்திய பிரதேசம் (230), ராஜஸ்தான் (199) மற்றும் தெலங்கானாவில் (119) கடந்த மாதம் அடுத்தடுத்து பேரவைத் தோ்தல்கள் நடைபெற்றன. பெரும் எதிா்பாா்ப்புக்கு மத்தியில் இந்த நான்கு மாநிலங்களிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கரில் பாஜக-காங்கிரஸ் இடையே நேரடிப் போட்டி காணப்பட்ட நிலையில், மூன்று மாநிலங்களிலும் பாஜக வெற்றி வாகை சூடியது. இதையடுத்து, அக்கட்சியினா் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இந்த மாநிலங்களில் புதிய முதல்வா் குறித்த எதிா்பாா்ப்பும் எழுந்துள்ளது.

இந்நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாஜக ஆதரவாளர்கள் மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கரில் வெற்றியை பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடினர்.

#WATCH | J&K | BJP workers in Srinagar celebrate the party's victory in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan elections. pic.twitter.com/dk3RZKpAxL